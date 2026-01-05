Tabela United Cup. Które miejsce zajmuje Polska? - 05.01

Tenis

Za nami pierwszy mecz reprezentacji Polski w United Cup 2026. Biało-Czerwoni ograli Niemców w każdym z trzech spotkań. Jak wygląda tabela?

Dwie tenisistki, jedna w czapce, ściskają sobie dłonie nad siatką po meczu.
fot. PAP

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

 

Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.

 

W grupie F, oprócz Polaków oraz Niemców, są też Holendrzy. Jak wygląda tabela po poniedziałkowej konfrontacji?

 

NIEMCY - HOLANDIA 3:0
Eva Lys - Suzan Lamens 2:0 (6:2, 6:2)
Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 2:0 (7:5, 6:0)
Laura Siegemund/Alexander Zverev - Demi Schuurs/Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 6:2)

 

NIEMCY – POLSKA 0:3
Alexander Zverev – Hubert Hurkacz 0:2 (3:6, 4:6)
Eva Lys – Iga Świątek 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)
Laura Siegemund/Alexander Zverev - Katarzyna Kawa/Jan Zieliński 0:2 (6(6):7, 3:6)

 

Tabela:
(mecze, zwycięstwa, porażki, mecze wygrane - mecze przegrane, punkty)


1. Polska 1, 1, 0, 3-0, 1
2. Niemcy 2, 1, 1, 3-3, 1
3. Holandia 1, 0, 1, 0-3, 0

 

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w nocy z wtorku na środę. 

PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Czuję się co najmniej jak Taylor Swift
