Tabela United Cup. Które miejsce zajmuje Polska? - 05.01
Za nami pierwszy mecz reprezentacji Polski w United Cup 2026. Biało-Czerwoni ograli Niemców w każdym z trzech spotkań. Jak wygląda tabela?
Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu
Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu
Kawa/Zieliński - Siegemund/Zverev. Skrót meczu
Filip Gawęcki: Jestem optymistą - mecz z Holandią też będziemy kończyć w dobrych humorach
Marcin Muras: Mecz z Holandią nie musi być łatwy dla Polaków
Jan Zieliński: Iga i Hubert byli dla nas inspiracją
Iga Świątek: To był dla nas bardzo pozytywny dzień
Wspaniała wymiana w meczu Iga Świątek - Eva Lys
Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry
Zverev nie wytrzymał w meczu z Hurkaczem! Rakieta roztrzaskana o kort
United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.
Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.
W grupie F, oprócz Polaków oraz Niemców, są też Holendrzy. Jak wygląda tabela po poniedziałkowej konfrontacji?
NIEMCY - HOLANDIA 3:0
Eva Lys - Suzan Lamens 2:0 (6:2, 6:2)
Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 2:0 (7:5, 6:0)
Laura Siegemund/Alexander Zverev - Demi Schuurs/Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 6:2)
NIEMCY – POLSKA 0:3
Alexander Zverev – Hubert Hurkacz 0:2 (3:6, 4:6)
Eva Lys – Iga Świątek 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)
Laura Siegemund/Alexander Zverev - Katarzyna Kawa/Jan Zieliński 0:2 (6(6):7, 3:6)
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, porażki, mecze wygrane - mecze przegrane, punkty)
1. Polska 1, 1, 0, 3-0, 1
2. Niemcy 2, 1, 1, 3-3, 1
3. Holandia 1, 0, 1, 0-3, 0
Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w nocy z wtorku na środę.Przejdź na Polsatsport.pl