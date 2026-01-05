To już pewne! Pietuszewski zmieni barwy klubowe! Zostały ostatnie formalności

Saga transferowa z udziałem jednego z najzdolniejszych polskich nastolatków dobiegła końca. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok dotarł już na Półwysep Iberyjski, aby sfinalizować przenosiny do utytułowanego zespołu.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka, we wtorek Pietuszewski przejdzie testy medyczne. Jeśli badania wypadną pomyślnie, 17-latek zwiąże się z nowym pracodawcą pięcioletnią umową.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Lewandowskiego. Przygotowuje się do odejścia

Jako pierwszy o domknięciu negocjacji poinformował Włoch, Matteo Moretto. Te wieści szybko potwierdził Włodarczyk, a dodatkowo uzupełnił je o szczegóły pobytu piłkarza w Portugalii.

Największe emocje budzi jednak aspekt finansowy transakcji. Zdaniem polskiego dziennikarza, transakcja ta ma potencjał, by stać się najdroższą sprzedażą w historii PKO BP Ekstraklasy po uwzględnieniu bonusów zawartych w umowie.

Przypomnijmy, że w barwach portugalskiego zespołu na co dzień grają inni Polacy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior.