United Cup: Emma Raducanu - Maria Sakkari. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Emma Raducanu - Maria Sakkari to jedno ze spotkań United Cup. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Maria Sakkari na Polsatsport.pl.

United Cup jest jednym z najnowszych turniejów tenisowych w światowym tourze. Pierwsza edycja miała miejsce w 2022 roku, a triumfatorami okazała się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w finale pokonała Włochów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka połączyła siły ze swoją przyjaciółką! "Takie sytuacje prawie się nie zdarzają"

 

Tegoroczna rywalizacja odbywa się na australijskich kortach w Perth i Sydney. W turnieju bierze udział 18 reprezentacji narodowych, podzielonych na sześć trzyzespołowych grup. W skład każdej z ekip wchodzi sześcioro zawodników i zawodniczek, a na wynik meczu składa się trzy spotkania: singiel mężczyzn, singiel kobiet oraz mikst.

 

Turniej potrwa od 2 do 11 stycznia. Tytułu bronią Amerykanie, którzy rok temu w finale pokonali Polskę.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Maria Sakkari na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EMMA RADUCANUGRECJAMARIA SAKKARITENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026WIELKA BRYTANIAWTAWTA TOUR

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 