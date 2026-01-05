United Cup: Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia podczas United Cup. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor na Polsatsport.pl.

Reprezentacja Polski w świetnym stylu rozpoczęła United Cup 2026. Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Niemców i zrobili znaczny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej turnieju.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów

 

Ze znakomitej strony pokazał się Hubert Hurkacz. Wrocławianin powrócił do rywalizacji po półrocznej przerwie i pokonał w dwóch setach trzeciego na świecie Alexandra Zvereva, posyłając 21 asów serwisowych.

 

Teraz, w ostatniej potyczce w fazie grupowej, Polacy mierzą się z Holandią. Hurkacz w ramach tego meczu zagra przeciwko Tallonowi Griekspoorowi, który wcześniej uległ w dwóch partiach Zverevowi.

 

Dotychczas Hurkacz i Griekspoor stawali po dwóch stronach siatki pięciokrotnie. Trzy razy lepszy był Polak, a dwa - Holender.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

ATPATP TOURHUBERT HURKACZTALLON GRIEKSPOORTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026

