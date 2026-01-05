United Cup: Polska - Holandia. Kiedy mecz? O której godzinie?

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Zastąpił on rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To wydarzenie to część przygotowań do premierowego turnieju wielkoszlemowego w roku, czyli Australian Open.

Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.



W drugiej kolejce Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią.

Polska - Holandia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens (02:30), a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów (04:30).