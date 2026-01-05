Świątek i Hurkacz znów w akcji! Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia?

United Cup zadebiutował w tenisowym kalendarzu w 2022 roku. Choć jest to nowy format, szybko zaskarbił sobie zainteresowanie zarówno sportowców, jak i kibiców.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło łącznie 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z pojedynków singlowych kobiet i mężczyzn oraz z rywalizacji w mikście.



W drugiej kolejce fazy grupowej Polska zmierzy się z Holandią.

Najwyżej notowanym spośród "Oranje" jest 25. w zestawieniu ATP Tallon Griekspoor. Poza nim zgłoszeni zostali Guy Den Ouden i David Pel oraz Suzan Lamens, Eva Vedder i Demi Schuurs.

Polska - Holandia. Gdzie oglądać mecz w United Cup?

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor 00:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Iga Świątek – Suzan Lamens 02:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Polska - Holandia (mikst) 04:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go