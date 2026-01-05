WTA w Brisbane: Magdalena Fręch - Linda Noskova. Relacja live i wynik na żywo

Karuzela tenisowa w 2026 rozkręca się na dobre. Sezon rozpoczyna także Magdalena Fręch. Premierowym startem Polki jest impreza rangi WTA 500 w Brisbane.

Łodzianka ma już za sobą mecz pierwszej rundy. Po zaciętej i emocjonującej batalii pokonała mistrzynię Wimbledonu 2023 - Czeszkę Marketę Vondrousovą, triumfując wynikiem 7:5, 6:7(3), 7:6(0).

W drugiej fazie zmagań Fręch mierzy się z rodaczką poprzedniej przeciwniczki - Lindą Noskovą. Ta w Australii została rozstawiona z numerem 9., dzięki czemu w 1/32 finału miała wolny los.

Dotychczas Fręch i Noskova stawały po dwóch stronach siatki trzykrotnie. W ich pierwszym spotkaniu (2021) lepsza okazała się Polka. Kolejne dwa (2023, 2025) padły łupem Czeszki.

Brisbane International to jeden z przystanków przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Australian Open. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego.

