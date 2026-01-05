WTA w Brisbane: Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Relacja live i wynik na żywo

Karuzela tenisowa w 2026 rozkręca się na dobre. Sezon rozpoczyna także Magdalena Fręch. Premierowym startem Polki jest impreza rangi WTA 500 w Brisbane.

W pierwszej rundzie łodzianka mierzy się z Marketą Vondrousovą. Czeszka to zwyciężczyni Wimbledonu 2023. Później jej rozwój wyhamowały kontuzje. W ostatnich miesiącach dotarła natomiast do ćwierćfinału US Open.

Dotychczas Fręch i Vondrousova stawały po dwóch stronach siatki trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była zawodniczka z Czech, ostatni raz podczas Roland Garros 2025.

Tenisistki wiedzą już, z kim triumfatorka ich pojedynku zagra w drugiej fazie turnieju w Brisbane. Będzie to rozstawiona z "9" Czeszka Linda Noskova, która w 1/32 finału ma wolny los.

Brisbane International to jeden z przystanków przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Australian Open. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego.

