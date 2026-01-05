Znamy kolejnych ćwierćfinalistów Pucharu Narodów Afryki

Pierwszego gola dla Egipcjan strzelił Marwan Attia, jednak w 83. minucie wyrównał Jodel Dossou. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W jej pierwszej części bramkę zdobył Yasser Ibrahim, a w doliczonym czasie na 3:1 podwyższył Mohamed Salah.

Reprezentacja Egiptu siedmiokrotnie triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. Ostatni raz w 2010 roku.

Nigeria w meczu z Mozambikiem objęła prowadzenie w 20. min po golu Ademoli Lookmana. Po chwili na 2:0 podwyższył Victor Osimhen. Przy obu bramkach asystował Akor Adams.

Tuż po przerwie Lookman zaliczył asystę przy drugim golu Osimhena, a w 75. min zanotował kluczowe podanie przy trafieniu Adamsa.

Nigeria wygrała wszystkie mecze podczas PNA. W fazie grupowej pokonała Tanzanię 2:1, Tunezję 3:2 i Ugandę 3:1.

Reprezentacja Nigerii wygrała mistrzostwa kontynentu w 1980, 1994 i 2013 roku. Drużyna, w której występuje wielu piłkarzy z czołowych europejskich klubów ma dużą szansę na zdobycie czwartego tytułu.

W sobotę w pierwszych meczach 1/8 finału Senegal pokonał Sudan 3:1, a Mali wyeliminowało Tunezję po rzutach karnych. Tunezja może być rywalem Polski w tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, o ile w marcu Biało-Czerwoni pomyślnie przejdą dwuetapowe baraże.

W niedzielę Maroko wygrało z Tanzanią 1:0, natomiast Kamerun ograł RPA 2:1.

Pozostałe pary 1/8 finału tworzą Algieria z Demokratyczną Republiką Konga oraz Wybrzeże Kości Słoniowej z Burkina Faso, które zagrają we wtorek.

Pary ćwierćfinałowe utworzą Mali i Senegal oraz Kamerun i Maroko. Egipt zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej lub Burkina Faso, natomiast Nigeria z Algierią lub DR Konga.

Finał turnieju rozgrywanego w Maroku odbędzie się 18 stycznia na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.

Wyniki i program 1/8 finału:

3 stycznia, sobota

Senegal - Sudan 3:1 (2:1)

Mali - Tunezja 1:1 po dogr. (1:1, 0:0), karne 3-2

4 stycznia, niedziela

Maroko - Tanzania 1:0 (0:0)

RPA - Kamerun 1:2 (0:1)

5 stycznia, poniedziałek

Egipt - Benin 3:1 po dogr. (1:1, 0:0)

Nigeria - Mozambik 4:0 (2:0)

6 stycznia, wtorek

Algieria - DR Konga (17.00; Rabat)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Burkina Faso (20.00, Marrakesz)

PAP