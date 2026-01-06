9:25, 8:25... Trwa koszmarna seria siatkarzy. Przegrali 71 meczów z rzędu!

W poprzednim sezonie DKSE była czerwoną latarnią rozgrywek. Drużyna przegrała wszystkie 22 rozegrane mecze, notując w nich bilans setów 4:66 i z zerowym dorobkiem punktowym zajęła ostatnie, 12. miejsce w lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Rywal JSW Jastrzębskiego Węgla ogłosił transfer. To on zastąpi gwiazdę

Mimo tak tragicznej postawy zespół dostał szansę zrehabilitowania się w kolejnym sezonie Extraligi. Władze węgierskiej federacji poinformowały bowiem, że w kampanii 2025/2026 liga będzie liczyła 13 drużyn, a wśród nich znajdzie się również DKSE!

Decyzją krajowego Związku, do 12 ekip, które walczyły o mistrzostwo Węgier w rozgrywkach 2024/2025, dokooptowana została drużyna Szolnoki Roplabda Klub, czyli zwycięzca NB II (drugi poziom rozgrywkowy na Węgrzech).

Drużynie Dunaujvarosi KSE na niewiele się to jednak zdało. Zespół, borykający się zarówno z problemami finansowymi, jak i kadrowymi, w bieżącej kampanii ligowej prezentuje się równie fatalnie. Po dwunastu rozegranych spotkaniach DKSE ma na koncie dwanaście porażek i z zerowym dorobkiem punktowym oraz bilansem setów 1:36 zajmuje ostatnie miejsce w TippmixPro Extralidze.

Mało tego, jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", niedzielna (4 stycznia) przegrana 0:3 z MAFC-BME była już 71. porażką tego klubu z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej na Węgrzech. Zawodnicy DKSE, który na spotkanie z ekipą ze stolicy wyszli w zaledwie ośmioosobowym składzie, byli w stanie powalczyć jedynie w trzecim secie, gdy rywale wystawili do gry niemal wyłącznie rezerwy. Ta partia zakończyła się zwycięstwem zespołu z Budapesztu 25:22. We wcześniejszych setach, gdy MAFC-BME grało najmocniejszym składem, Dunaujvarosi KSE przegrywało do 9. i do 8.

Ostatni raz siatkarze Dunaujvarosi KSE cieszyli się ze zwycięstwa w TippmixPro Extralidze... 23 kwietnia 2023 roku, kiedy wygrali 3:2 z Dag KSE. Od tamtej pory nie tylko za każdym razem schodzili z parkietu pokonani, ale i w aż 69 przypadkach rywale wygrywali za trzy punkty. Tylko dwukrotnie zespołowi DKSE udawało się doprowadzić do tie-breaka...

Najbliższą okazję do przerwania fatalnej passy zawodnicy z miasta Dunaujvaros będą mieli w najbliższą sobotę (10 stycznia) w domowym spotkaniu z trzecim w tabeli Vegyesz RC Kazincbarcika.