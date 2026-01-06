Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg. Wynik meczu w Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz?

Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg to starcie w ramach drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał mecz Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg? Jaki był wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg?

Siatkarze w akcji podczas meczu, jeden z nich próbuje zablokować atak przeciwnika.
fot. PAP
Asseco Resovia Rzeszów zagra w Lidze Mistrzów z SVG Luneburg

Rozpoczęła się kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie na parkietach europejskich aren będziemy mogli oglądać cztery polskie zespoły: Asseco Resovię Rzeszów, Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Bogdankę LUK Lublin.

 

Resovia w swoim drugim starciu w tej edycji LM podejmie wicemistrza Niemiec SVG Luneburg. Podopieczni Massimo Bottiego będą chcieli zrehabilitować się za porażkę w pierwszej kolejce, gdy przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1:3. Z kolei niemiecki zespół udanie zainaugurował rozgrywki, pokonując portugalski Sporting Lizbona 3:1.

 

Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie. W dwumeczu finałowym Pucharu CEV w sezonie 2023/2024 lepsza okazała się Asseco Resovia, która wygrała z Luneburgiem w obu spotkaniach 3:0.

Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luneburg. Wynik meczu w Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg w Lidze Mistrzów poznamy we wtorkowy wieczór. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

