Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg. Wynik meczu w Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz?
Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg to starcie w ramach drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał mecz Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg? Jaki był wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg?
Rozpoczęła się kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie na parkietach europejskich aren będziemy mogli oglądać cztery polskie zespoły: Asseco Resovię Rzeszów, Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Bogdankę LUK Lublin.
ZOBACZ TAKŻE: Poważne osłabienie. Odszedł siatkarz, który napędził strachu JSW Jastrzębskiemu Węglowi
Resovia w swoim drugim starciu w tej edycji LM podejmie wicemistrza Niemiec SVG Luneburg. Podopieczni Massimo Bottiego będą chcieli zrehabilitować się za porażkę w pierwszej kolejce, gdy przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1:3. Z kolei niemiecki zespół udanie zainaugurował rozgrywki, pokonując portugalski Sporting Lizbona 3:1.
Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie. W dwumeczu finałowym Pucharu CEV w sezonie 2023/2024 lepsza okazała się Asseco Resovia, która wygrała z Luneburgiem w obu spotkaniach 3:0.
Asseco Resovia Rzeszów – SVG Luneburg. Wynik meczu w Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg w Lidze Mistrzów poznamy we wtorkowy wieczór. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.Przejdź na Polsatsport.pl