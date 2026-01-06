Była 16:56, gdy zaczęły się problemy PGE Projektu Warszawa! Mecz Ligi Mistrzów zagrożony?

PGE Projekt Warszawa rozpocznie swoją wyjazdową kampanię CEV Ligi Mistrzów od spotkania z francuskim Montpellier. Polski klub zagra w środę, ale wyruszył do innego kraju już w poniedziałek po południu. Niestety, prawdopodobnie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, cała podróż była niezwykle utrudniona.

- Francja musi chwilę poczekać. Czekamy na wylot do Paryża - 1,5h opóźnienia, więc włączamy tryb oszczędzania energii. Ładujemy baterie (dosłownie i w przenośni) przed dalszą podróżą - napisał klub w poniedziałek o godz. 16:56.



To nie był koniec problemów stołecznego klubu. Ze względu na pierwotne opóźnienie cała logistyka uległa zmianie i polski zespół miał problem z przedostatniem się z Paryża do Montpellier.



- Podróż do Montpellier się komplikuje. Z powodu opóźnienia lotu nie zdążyliśmy na przesiadkę. Obecnie przebywamy na lotnisku Charles de Gaulle i czekamy na informację o alternatywnym połączeniu. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas przymusowy nocleg w Paryżu. Będziemy informować o rozwoju sytuacji - wydano kolejny komunikat na dwie godziny przed północą.



Na szczęście cała sytuacja szybko się wyjaśniła i opóźnienie nie wpłynęło na plany zespołu, który będzie rywalizował w europejskim pucharze.

- Sytuacja opanowana! Wszyscy dotarliśmy bezpiecznie do hotelu i mamy zapewniony nocleg. Rano lecimy do Montpellier podzieleni na dwie grupy (8:40 i 12:25) - podał klub już po północy.



Mecz PGE Projektu Warszawa z Montpellier pozostaje zatem niezagrożony i powinien odbyć się w pierwotnym terminie. Spotkanie odbędzie się dopiero w środę 7 stycznia o godz. 20:30. Transmisja meczu od godz. 20:15 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport