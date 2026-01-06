Co z turniejem hokeja na igrzyskach? Padły ważne słowa

Zimowe

Prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) spodziewa się fantastycznego turnieju, gdy zawodnicy NHL wrócą na igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Luc Tardif jest jednak rozczarowany z powodu mniejszej widowni lodowiska Santagiulia niż planowano - poinformował kanadyjski „Sportsnet”.

Dłoń w rękawicy hokejowej trzyma kij nad krążkiem na lodowisku.
fot. PAP

Według Tardifa, niektóre fragmenty Arena Santagiulia mogą nie być w pełni gotowe w wyznaczonym terminie, ale samo lodowisko, część treningowa i szatnie zostaną oddane do użytku na czas.

 

- To trochę mało – powiedział Tardiff, odnosząc się do pojemności widowni, która będzie mniejsza niż oczekiwano i wyniesie 11 800 widzów. – Ale będzie to dobre miejsce na igrzyska olimpijskie. Jestem przekonany o jakości infrastruktury - dodał.

 

Wcześniej zastępca komisarza ligi NHL Bill Daly dopuścił możliwość odmowy udziału zawodników w igrzyskach we Włoszech z powodu złej jakości lodu. Także komisarz NHL Gary Bettman deklarował zaniepokojenie stanem hali, w której mają się odbyć mecze turniejów hokejowych. Powodem tych wypowiedzi były doniesienia agencji Associated Press, że budowa nowego lodowiska w Mediolanie, które miało pomieścić 16 tysięcy widzów, jest opóźniona w stosunku do harmonogramu.

 

Pod koniec tygodnia Tardif uda się do Włoch wraz z przedstawicielami ligi i Stowarzyszenia Zawodników NHL, aby wziąć udział w imprezie testowej na tym obiekcie. Według ostatnich doniesień budowa areny zostanie ukończona na trzy dni przed rozpoczęciem turnieju drużyn kobiecych, który wyznaczono na 5 lutego, a męskich – 11 lutego.

 

Hokeiści NHL, którzy uczestniczyli w pięciu igrzyskach w latach 1998–2014, nie grali w 2018 roku. Cztery lata później pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany startu.

PAP
HOKEJ
