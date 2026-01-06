Co za mecz! Dogrywka rozstrzygnęła starcie Zastalu z Energą Treflem

Świetnie w mecz wszedł Szymon Zapała, który w pierwszej piątce gości zastąpił chorego Mikołaja Witlińskiego. Po jego akcji 2+1 goście byli lepsi o osiem punktów. Później ta różnica wzrosła do 12 punktów dzięki zagraniu Kaspra Suurorga. Straty starali się odrabiać Conley Garrison i Chavaughn Lewis. Ostatecznie po rzutach wolnych Paula Scruggsa po 10 minutach było 19:24.

W drugiej kwarcie Zielonogórzanie nadal gonili wynik. Najpierw rzuty wolne Andrzeja Mazurczaka dawały remis, a po chwili Jakub Szumert zapewniał już im prowadzenie! Ostatecznie dzięki trójce skrzydłowego reprezentacji Polski pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:33.

Po przerwie ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nadal grała bardzo dobrze w ataku. Dzięki akcji alley-oop Mazurczak-Fayne różnica wzrosła do 11 punktów. Sopocianie odrabiali straty, bo rzuty z dystansu trafiał Mindaugas Kacinas. Skończyło się to na serii 0:18 i sześciu punktach przewagi przyjezdnych. Ostatecznie m. in. dzięki rzutom wolnym Paula Scruggsa po 30 minutach było 58:64.

Czwartą kwartę gospodarze rozpoczęli od sześciu punktów z rzędu i po trafieniach Jayvona Maughmera był już remis. Scruggs był niezwykle aktywny, a dzięki niemu drużyna trenera Mikko Larkasa miała siedem punktów przewagi. Później jednak popełniała sporo błędów i po zagraniach Maughmera Zielonogórzanie zbliżyli się na punkt. Po chwili przewagę ponownie dawał Chavaughn Lewis. 11 sekund przed końcem do wyrównania doprowadził Scruggs. W ostatniej akcji Goins zablokował Szumerta, a to oznaczało… dogrywkę!

Dodatkowy czas gry nadal był bardzo zacięty. W ważnych momentach na linii rzutów wolnych nieźle radzili sobie Lewis oraz Garrison. W decydującej akcji trójki nie trafił Kacinas, a to oznaczało zwycięstwo Zastalu 92:90!

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Chavaughn Lewis z 28 punktami, 3 zbiórkami i 3 asystami. Paul Scruggs zdobył dla gości 26 punktów, 8 zbiórek i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - 1. kolejka

Zastal Zielona Góra - Energa Trefl Sopot 92:90 po dogrywce (19:24, 22:9, 17:31, 24:18 - 10:8)

Zastal: Chavaughn Lewis 28, Jakub Szumert 19, Jayvon Maughmer 16, Andrzej Mazurczak 8, Conley Garrison 6, Phil Fayne 5, Filip Matczak 4, Marcin Woroniecki 4, Patrick Cartier 2, Krzysztof Sulima 0;

Energa Trefl: Paul Scruggs 26, Mindaugas Kacinas 17, Szymon Zapała 13, Kasper Suurorg 9, Kenneth Goins 8, Jakub Schenk 8, Dylan Addae-Wusu 6, Szymon Nowicki 3, Raymond Cowels 0.

PLK.PL