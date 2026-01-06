Czy rewelacja sezonu przedłuży serię zwycięstw? Mecz PlusLigi na żywo
Indykpol AZS Olsztyn i Barkom-Każany Lwów zmierzą się w meczu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Barkom-Każany Lwów od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.
W jedynym wtorkowym spotkaniu siatkarskiej PlusLigi rewelacja sezonu, Indykpol AZS Olsztyn, zmierzy się z okupującym przedostatnią lokatę Barkomem-Każany Lwów.
Podopieczni trenera Daniela Plińskiego imponują formą. Olsztynianie triumfowali w trzech ostatnich starciach i plasują się na wysokim, czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 27 punktów po 13 rozegranych meczach.
W zupełnie odmiennych nastrojach są ich rywale. Podopieczni Ugisa Krastinsa przegrali sześć ostatnich ligowych spotkań z rzędu.
Warto przypomnieć, że w poprzedniej konfrontacji tych ekip lepsi okazali się olsztynianie. W trzeciej kolejce bieżących rozgrywek Indykpol AZS pokonał ekipę ze Lwowa 3:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Barkom-Każany Lwów od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl