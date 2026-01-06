Dobry czas Ziółkowskiego. Zwycięstwo Romy

Ziółkowski ostatnio cieszy się dużym zaufaniem trenera Gian Piero Gasperiniego. Polak czwarty raz z rzędu rozpoczął mecz w pierwszym składzie Romy. Przeciwko Lecce zagrał poprawnie, podobnie jak jego koledzy z bloku obronnego: Turek Zeki Celik i Daniele Ghilardi. Pierwszą bramkę dla Romy w 14. minucie zdobył Irlandczyk Evan Ferguson. W drugiej połowie na 2:0 podwyższył Ukrainiec Artem Dowbyk.

Na ławce rezerwowych Lecce był Filip Marchwiński. Wychowanek Lecha Poznań wyleczył już kontuzję kolana, przez którą pauzował niemal cały 2025 rok. Ofensywny pomocnik ostatni mecz dla swojego klubu rozegrał 24 września 2024 roku, gdy Lecce przegrało z Sassuolo 0:2 w Pucharze Włoch. Natomiast na ławce Romy zasiadł 19-letni polski bramkarz Radosław Żelezny.

Como jest rewelacją tego sezonu Serie A. Drużyna prowadzona przez trenera Cesca Fabregasa we wtorek nie dała szans beniaminkowi z Pizy. Wygrała 3:0 po golu Argentyńczyka Maximo Perrone oraz dwóch trafieniach Greka Anastasiosa Douvikasa.

W pierwszym składzie Sassuolo przeciwko Juventusowi zagrał Sebastian Walukiewicz i został zmieniony w 90. minucie. Środkowy obrońca miał duże problemy z ofensywnymi piłkarzami „Bianconerich”.

Bośniak Tarik Muharemovic w 16. min nieudolnie wybił piłkę po dośrodkowaniu i przelobował własnego bramkarza - Arijaneta Murica z Kosowa. W drugiej połowie Juventus rozbił Sassuolo w ciągu dwóch minut. Najpierw Kanadyjczyk Jonathan David dobrym podaniem obsłużył Fabio Mirettiego, a później wykorzystał błąd obrońcy i podwyższył na 3:0.

Arkadiusz Milik ponownie doznał kontuzji i nie znalazł się w kadrze meczowej Juventusu. Polski napastnik w grudniu dwukrotnie zasiadł na ławce rezerwowych. Ostatni mecz w klubie rozegrał na koniec sezonu 2024/25, a na gola czeka od 20 maja 2024 roku.

Juventus w 19 ligowych meczach zdobył 36 pkt i zajmuje czwarte miejsce w Serie A. AS Roma również ma 36 pkt i jest piąta. Kluby z Turynu i Rzymu plasują się za Interem Mediolan - 39, Milanem - 38 oraz Napoli - 37, które rozegrały po 17 spotkań.



Wyniki wtorkowych meczów:



Pisa - Como 0:3 (Perrone 68, Douvikas 76, 90+6 [rz.k.])

Lecce - AS Roma 0:2 (Ferguson 12, Dowbyk 71)

Sassuolo - Juventus 0:3 (Muharemovic 16 [sam.], Miretti 62, David 63)