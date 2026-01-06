Drabinka United Cup 2026. Z kim może zagrać Polska?
United Cup 2026 wchodzi w decydującą fazę! Na placu boju pozostały najlepsze reprezentacje. Jak wygląda drabinka United Cup 2026? Z kim może zagrać Polska?
United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Zastąpił on rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To wydarzenie to część przygotowań do premierowego turnieju wielkoszlemowego w roku, czyli Australian Open.
Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.
Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.
Na ten moment poznaliśmy siedem reprezentacji, które wywalczyły awans. Są to USA, Grecja, Szwajcaria, Argentyna, Czechy, Belgia oraz Australia. Pozostało jeszcze jedno miejsce, o które walczą Polska, Niemcy oraz Holandia (grupa F).
Wszystko rozstrzygnie się po meczu Polska - Holandia. W najlepszym położeniu są Biało-Czerwoni, którym wystarczą trzy wygrane sety przy porażce każdego z trzech spotkań. Każdy wygrany mecz przez Polaków, zapewni im awans do ćwierćfinału. Tam czekają już Australijczycy.
Drabinka United Cup 2026:
Ćwierćfinały:
USA - Grecja, 7 stycznia
Zwycięzca grupy F - Australia, 9 stycznia
Szwajcaria - Argentyna, 7 stycznia
Czechy - Belgia, 7 stycznia
Półfinały:
USA/Grecja - Zwycięzca grupy F/Australia, 10 stycznia
Szwajcaria/Argentyna - Czechy/Belgia, 10 stycznia
Finał:
USA/Grecja/Zwycięzca grupy F/Australia - Szwajcaria/Argentyna/Czechy/Belgia, 11 stycznia