Drabinka United Cup 2026. Z kim może zagrać Polska?

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Zastąpił on rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To wydarzenie to część przygotowań do premierowego turnieju wielkoszlemowego w roku, czyli Australian Open.

Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.

Na ten moment poznaliśmy siedem reprezentacji, które wywalczyły awans. Są to USA, Grecja, Szwajcaria, Argentyna, Czechy, Belgia oraz Australia. Pozostało jeszcze jedno miejsce, o które walczą Polska, Niemcy oraz Holandia (grupa F).



Wszystko rozstrzygnie się po meczu Polska - Holandia. W najlepszym położeniu są Biało-Czerwoni, którym wystarczą trzy wygrane sety przy porażce każdego z trzech spotkań. Każdy wygrany mecz przez Polaków, zapewni im awans do ćwierćfinału. Tam czekają już Australijczycy.

Drabinka United Cup 2026:

Ćwierćfinały:

USA - Grecja, 7 stycznia

Zwycięzca grupy F - Australia, 9 stycznia

Szwajcaria - Argentyna, 7 stycznia

Czechy - Belgia, 7 stycznia

Półfinały:

USA/Grecja - Zwycięzca grupy F/Australia, 10 stycznia

Szwajcaria/Argentyna - Czechy/Belgia, 10 stycznia

Finał:

USA/Grecja/Zwycięzca grupy F/Australia - Szwajcaria/Argentyna/Czechy/Belgia, 11 stycznia

