Duże kłopoty Manchesteru City. Poważne kontuzje gwiazd

Piłka nożna

Podstawowi obrońcy Manchesteru City Portugalczyk Ruben Dias i Chorwat Josko Gvardiol doznali poważnych kontuzji i będą musieli pauzować przez przynajmniej kilka tygodni - potwierdził trener wicelidera angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Hiszpan Josep Guardiola.

Piłkarze Manchesteru City zmagają się z kontuzjami kluczowych obrońców.
fot. PAP
Kontuzje kluczowych obrońców Manchesteru City zmartwiły Pepa Guardiolę

długa przerwa dwóch kluczowych obrońców Manchesteru City

Dias zmaga się z urazem mięśnia uda i jego przerwa ma potrwać od czterech do sześciu tygodni, natomiast Gvardiol ma złamaną kość piszczelową i będzie pauzować dłużej. Obaj zawodnicy doznali kontuzji w niedzielnym meczu ligowym z Chelsea Londyn (1:1).

 

- Co z Johnem Stonesem - trudno powiedzieć. Ale na pewno nie będzie gotowy na kilka najbliższych meczów. Mamy Nathana Ake na środku obrony, a Max Alleyne wrócił z wypożyczenia do Watfordu. Jesteśmy Watfordowi wdzięczni za wszystko, co zrobił dla tego młodego chłopaka. Mamy ducha walki i na pewno sobie poradzimy z tą sytuacją - zapewnił Guardiola na konferencji prasowej przed środowym meczem z Broghton & Hove Albion.

 

Trwa zimowe okienko transferowe i City prawdopodobnie skorzysta z okazji, aby kupić nowego zawodnika. Według mediów do przeprowadzki do Manchesteru szykują się obrońca Crystal Palace Marc Guehi i skrzydłowy AFC Bournemouth Antoine Semenyo.

 

- Może dokonamy jakiegoś zakupu, ale na pewno nie będzie tak, jak w poprzednim sezonie. Nie zamierzamy kupić czterech czy pięciu piłkarzy, tak jak ostatnio - zapowiedział szkoleniowiec z Katalonii.

 

Po 20 kolejkach Manchester City ma 42 punkty, tyle samo co trzecia w tabeli Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. Na czele jest Arsenal Londyn, który zgromadził 48 punktów.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Celtic - Rangers. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 