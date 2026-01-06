Duże kłopoty Manchesteru City. Poważne kontuzje gwiazd

długa przerwa dwóch kluczowych obrońców Manchesteru City





Dias zmaga się z urazem mięśnia uda i jego przerwa ma potrwać od czterech do sześciu tygodni, natomiast Gvardiol ma złamaną kość piszczelową i będzie pauzować dłużej. Obaj zawodnicy doznali kontuzji w niedzielnym meczu ligowym z Chelsea Londyn (1:1).

- Co z Johnem Stonesem - trudno powiedzieć. Ale na pewno nie będzie gotowy na kilka najbliższych meczów. Mamy Nathana Ake na środku obrony, a Max Alleyne wrócił z wypożyczenia do Watfordu. Jesteśmy Watfordowi wdzięczni za wszystko, co zrobił dla tego młodego chłopaka. Mamy ducha walki i na pewno sobie poradzimy z tą sytuacją - zapewnił Guardiola na konferencji prasowej przed środowym meczem z Broghton & Hove Albion.

Trwa zimowe okienko transferowe i City prawdopodobnie skorzysta z okazji, aby kupić nowego zawodnika. Według mediów do przeprowadzki do Manchesteru szykują się obrońca Crystal Palace Marc Guehi i skrzydłowy AFC Bournemouth Antoine Semenyo.

- Może dokonamy jakiegoś zakupu, ale na pewno nie będzie tak, jak w poprzednim sezonie. Nie zamierzamy kupić czterech czy pięciu piłkarzy, tak jak ostatnio - zapowiedział szkoleniowiec z Katalonii.

Po 20 kolejkach Manchester City ma 42 punkty, tyle samo co trzecia w tabeli Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. Na czele jest Arsenal Londyn, który zgromadził 48 punktów.

