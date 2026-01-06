Porządki Papszuna trwają. Niewypał Legii ma nowy klub

Legia Warszawa poinformowała we wtorek o rozwiązaniu umowy z Marco Burchem. "Dziękujemy" - napisano w oficjalnym komunikacie. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że piłkarz ma już nowy klub.

Marco Burch odchodzi z Legii Warszawa
  • 25-letni Marco Burch opuścił Legię Warszawa po zdobyciu z nią Pucharu Polski i Superpucharu
  • Nowym klubem Marco Burcha zostało Servette FC, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku
  • Burch dołącza do Servette z ambicją ożywienia kariery i wzmocnienia defensywy
  • Wspomniano o Legii jako klubie, który pozwolił mu zdobyć międzynarodowe doświadczenie

"25-latek był członkiem drużyny, która zdobyła Puchar Polski i Superpuchar oraz występowała w Lidze Konferencji UEFA. Marco, dziękujemy zaangażowanie i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym komunikacie Legii.

 

Burch został potem ogłoszony jako nowy piłkarz Servette FC. "Dołącza do Genewy z ambicją ożywienia swojej kariery i wzmocnienia defensywy, korzystając ze swojej doskonałej znajomości ligi" - przekazano na stronie klubu.

 

Wspomniano też o Legii, czyli "jednym z najbardziej prestiżowych klubów w Polsce", który pozwolił obrońcy odkryć nowe środowisko i zdobyć cenne doświadczenie międzynarodowe. Dowiedzieliśmy się, że Szwajcar podpisał kontrakt z nowym pracodawcą do 2028 roku. 

 

To kolejny zawodnik po Noahu Weisshaupcie, który odszedł z Legii w ostatnich dniach. A to wcale nie musi być koniec, gdyż wiele wskazuje na to, że podczas zimowego okienka pracodawcę zmieni również Radovan Pankov.

