Porządki Papszuna trwają. Niewypał Legii ma nowy klub

"25-latek był członkiem drużyny, która zdobyła Puchar Polski i Superpuchar oraz występowała w Lidze Konferencji UEFA. Marco, dziękujemy zaangażowanie i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym komunikacie Legii.

Burch został potem ogłoszony jako nowy piłkarz Servette FC. "Dołącza do Genewy z ambicją ożywienia swojej kariery i wzmocnienia defensywy, korzystając ze swojej doskonałej znajomości ligi" - przekazano na stronie klubu.

Wspomniano też o Legii, czyli "jednym z najbardziej prestiżowych klubów w Polsce", który pozwolił obrońcy odkryć nowe środowisko i zdobyć cenne doświadczenie międzynarodowe. Dowiedzieliśmy się, że Szwajcar podpisał kontrakt z nowym pracodawcą do 2028 roku.

To kolejny zawodnik po Noahu Weisshaupcie, który odszedł z Legii w ostatnich dniach. A to wcale nie musi być koniec, gdyż wiele wskazuje na to, że podczas zimowego okienka pracodawcę zmieni również Radovan Pankov.