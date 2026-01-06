Klamka zapadła. Rosyjska gwiazda nie wjedzie do Polski

"Arina Fiedorowcewa nie będzie mogła wziąć udziału w z PGE Budowlani Łódź. Ze względu na ograniczenia nałożone przez Polskę na obywateli Rosji, wniosek o wizę Schengen dla naszej zawodniczki musiał zostać złożony w innym kraju europejskim" - przekazano, dodając, że wniosek został jednak odrzucony.

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Klub uzupełnił, że obecna wiza Ariny Fiedorowcewej wygasła z końcem roku, a z uwagi na okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nie było możliwości złożenia nowego wniosku w odpowiednim czasie. Tym samym Rosjanka nie zagra przeciwko polskiej drużynie. "Szok wizowy" - napisał z kolei dziennik "Hurriyet".

Absencja 22-latki to bardzo dobre wieści dla drużyny Budowlanych. Jest to przecież nie tylko jedna z największych gwiazd tureckiej drużyny, ale również rosyjskiej siatkówki.

Po dwóch meczach fazy grupowej Ligi Mistrzyń polski zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy B, mając na koncie zaledwie punkt. Fenerbahce jest liderem tabeli z dorobkiem sześciu punktów.



Transmisja spotkania PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł we wtorek w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.