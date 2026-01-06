Po 10 latach przerwy Turniej Czterech Skoczni ponownie padł łupem Słoweńca. Co ciekawe, historia zatoczyła koło, wówczas również zwyciężył zawodnik o nazwisku Prevc, z tą różnicą, że był to Peter, a nie jak teraz, Domen. Dla młodszego z braci to pierwszy taki sukces w karierze. W ośmiu próbach zgromadził łącznie 1195,6 pkt i tym samym stał się trzecim reprezentantem swojego kraju, który wzniósł Złotego Orła. Wcześniej, poza jego bratem, dokonał tego Primoż Peterka w sezonie 1996/97.

Podium 74. edycji TCS uzupełnili Austriacy: Jan Hoerl oraz Stephan Embacher. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się Kacper Tomasiak, który zakończył zmagania na 12. lokacie.

Niemiecko-austriackie zmagania miały wymiar sentymentalny dla Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski, który ostatecznie zajął 19. miejsce, wystąpił w niej po raz ostatni. Przypomnijmy, że 38-latek zapowiedział, iż po zakończeniu bieżącego sezonu definitywnie kończy swoją karierę. Organizatorzy turnieju uhonorowali Polaka upominkami, w tym miniaturą Złotego Orła. Po zakończeniu rywalizacji w Bischofshofen zadbano również o specjalną oprawę pożegnalną.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2025/26:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 1195,6 pkt.

2. Jan Hoerl (Austria) - 1153,3 pkt.

3. Stephan Embacher (Austria) - 1150,6 pkt.

4. Ren Nikaido (Japonia) - 1123,5 pkt.

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 1123,1 pkt.

6. Felix Hoffmann (Niemcy) - 1120,3 pkt.

7. Daniel Tschofenig (Austria) - 1115,8 pkt.

8. Philipp Raimund (Niemcy) - 1089,6 pkt.

9. Anze Lanisek (Słowenia) - 1074,5 pkt.

10. Manuel Fettner (Austria) - 1056,5 pkt.

11. Stefan Kraft (Austria) - 1053,5 pkt.

12. Kacper Tomasiak (Polska) - 1052.1 pkt.

...

19. Kamil Stoch (Polska) - 880.3 pkt.

25. Maciej Kot (Polska) - 733.4 pkt.

35. Paweł Wąsek (Polska) - 453.6 pkt.

43. Dawid Kubacki (Polska) - 335.2 pkt.

60. Piotr Żyła (Polska) - 118.8 pkt.