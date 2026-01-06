Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg. Relacja live i wynik na żywo
Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg to mecz drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg na Polsatsport.pl.
Rzeszowianie zmierzyli się w pierwszej kolejce z Aluron CMC Wartą Zawiercie. W hitowym spotkaniu lepsi okazali się podopieczni Michała Winiarskiego, którzy wygrali 3:1.
Asseco Resovia już we wtorek stanie przed szansą zapisania na koncie pierwszego zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów. Po drugiej stronie siatki staną gracze SVG Luneburg, którzy w pierwszej serii gier pokonali 3:1 Sporting CP.
Asseco Resovia i SVG Luneburg rywalizowały ze sobą w 2024 roku w ramach Pucharu CEV. Polska ekipa wygrała oba spotkania w trzech setach.
Jak będzie we wtorek?
