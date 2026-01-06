Liga Mistrzów: Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Rozpoczęła się kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie na parkiecie oglądamy cztery polskie zespoły: Asseco Resovię Rzeszów, PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Wartę Zawiercie i Bogdankę LUK Lublin.

W drugiej kolejce LM zmierzą się ze sobą francuskie Montpellier HSC VB i PGE Projekt Warszawa. Polski klub udanie zainaugurował europejskie rozgrywki, gdyż bez problemu pokonał belgijskie Volley Haasrode Leuven 3:0. Z kolei Francuzi musieli uznać wyższość włoskiego Cucine Lube Civitanova i przegrali 0:3.

Dla obu drużyn będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek w historii. Kto okaże się górą w starciu siatkarskiej Ligi Mistrzów?

Relacja live i wynik na żywo meczu Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek meczu 7 stycznia o godzinie 20:30.

JZ, Polsat Sport