Liga Mistrzyń: PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł na Polsatsport.pl.

Sytuacja polskiej drużyny mocno się skomplikowała. Łódzkie siatkarki mają na koncie dwie porażki - z Igor Gorgonzola Novara (1:3) oraz Benficą Lizbona (2:3).

 

Siatkarki Budowlanych znacznie lepiej prezentują się na krajowym podwórku. W Tauron Lidze plasują się na drugim miejscu, mając na koncie 10 wygranych w 12 spotkaniach. Lepszy jest tylko DevelopRes Rzeszów.

 

Fenerbahce Medicana Stambuł, w barwach którego występuje Agnieszka Korneluk, to lider grupy B Ligi Mistrzyń. Turczynki pokonały Benfikę (3:0) oraz Igor Gorgonzola Novara (3:0). W tej edycji nie straciły jeszcze seta.

 

Drużyna ze Stambułu dobrze radzi sobie również w lidze tureckiej. Po 14. kolejkach ma na koncie 13 zwycięstw i zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując tylko VakifBankowi Stambuł.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł we wtorek 6 stycznia od 18:00 na Polsatsport.pl.

