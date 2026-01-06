LOTTO Chemik Police górą w emocjonującym meczu TAURON Ligi

Na papierze faworytkami meczu były przyjezdne, które po 11 kolejkach, z dorobkiem 15 punktów, plasowały się na 7. miejscu w ligowej tabeli. Z kolei Sokół & Hagric Mogilno posiadał o 5 "oczek" mniej, co dawało ekipie przedostatnie miejsce.

Pierwszy set spotkania między Chemikiem i Sokołem, zgodnie z oczekiwaniami, przebiegł pod dyktando drużyny z Polic, która domknęła go wynikiem do 17.

W drugim obraz spotkania całkowicie się odmienił, bowiem to Mogilnianki błyskawicznie wyszły na 8-punktowe prowadzenie 10:2, po czym kontrolowały przebieg partii. Najwyżej gospodynie prowadziły różnicą 9 punktów, przy stanie 13:4 i choć w ostatniej fazie seta przewaga stopniała do 5 "oczek", to udało im się zabezpieczyć wygraną 25:19.

Trzecia partia rozpoczęła się od wyrównanej gry obu ekip i dopiero pod koniec Policzankom udało się uciec na 5 punktów. Ostatecznie zakończyła się ona wynikiem 22:25. W czwartej znów mogliśmy obserwować zażartą rywalizację, z której obronną ręką ostatecznie wyszły przyjezdne, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w ostatniej fazie seta.

Taki wynik spowodował awans LOTTO Chemika Police na 6. miejsce w tabeli.

Sokół nie może liczyć na długi odpoczynek, bowiem już w piątek zmierzy się na wyjeździe z ekipą Grot Budowlani Łódź. Choć będzie to inauguracja 13. kolejki TAURON Ligi, nie był to ostatni mecz 12. serii gier. Spotkanie drużyn ŁKS Commercecon Łódź oraz Uni Opole zostało bowiem przełożone na 4 marca 2026 roku, ze względu na udział Łodzianek w Lidze Mistrzyń.

Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police 1:3 (17:25, 25:19, 22:25, 22:25)

