Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Auckland. Relacja live i wynik na żywo z meczu Linette - Cocciaretto na Polsatsport.pl.

Polka ma za sobą spotkanie z Venus Williams w pierwszej rundzie. Trwało ono ponad dwie godziny i zakończyło się zwycięstwem Polki w trzech setach.

 

Z kolei Włoszka musiała rywalizować z Amerykanką Alycią Parks. Cocciaretto wygrała 6:2, 7:5, a spotkanie potrwało 93 minuty.

 

Linette i Cocciaretto grały ze sobą trzykrotnie. Polka wygrała dwa starcia. Jak będzie tym razem?

PAP
