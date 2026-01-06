Polka ma za sobą spotkanie z Venus Williams w pierwszej rundzie. Trwało ono ponad dwie godziny i zakończyło się zwycięstwem Polki w trzech setach.

Z kolei Włoszka musiała rywalizować z Amerykanką Alycią Parks. Cocciaretto wygrała 6:2, 7:5, a spotkanie potrwało 93 minuty.

Linette i Cocciaretto grały ze sobą trzykrotnie. Polka wygrała dwa starcia. Jak będzie tym razem?

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Linette - Cocciaretto na Polsatsport.pl.

PAP