Linette nie bez problemów przeszła przez pierwszy etap rywalizacji w Nowej Zelandii. Zresztą nic w tym dziwnego - jej przeciwniczką była doświadczona i bardzo utytułowana tenisistka - Venus Williams. Amerykanka w starciu z zawodniczką z Poznania była w stanie wygrać tylko jednego seta. Mecz trwał ponad dwie godziny.

Cocciaretto miała natomiast łatwiejszą przeprawię przez pierwszą rundę. Naprzeciwko niej stanęła bowiem Alycia Parks. Plasująca się na 81. miejscu w rankingu WTA Włoszka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po dwóch setach, chociaż należy zaznaczyć, że zajęło jej to 93 minuty.

Linette i Cocciaretto ostatnio rywalizowały ze sobą podczas zmagań w Meridzie w lutym 2025 roku. Wtedy lepsza okazała się polska tenisistka.

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto. Wynik meczu w WTA w Auckland. Kto wygrał?

Wynik meczu Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto poznamy prawdopodobnie w nocy z środy na czwartek. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

