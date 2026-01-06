Czas na kolejny mecz 14-letniego zawodowego polskiego snookerzysty w nowym roku. Drugim rywalem Szubarczyka w eliminacjach German Masters 2026 będzie Szkot Anthony McGill.

W poprzedniej rundzie rywalem Szubarczyka był Kreishh Gurbaxani z Indii. Polak przegrywał 1:3, ale zanotował znakomity powrót i ostateczne awansował do kolejnej fazy turnieju, triumfując 5:3.

Kolejnym rywalem 14-latka będzie niezwykle doświadczony Szkot Anthony McGill, swego czasu 12. zawodnik światowego rankingu.

