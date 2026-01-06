Nie żyje znany piłkarski trener. Prowadził reprezentanta Polski

Piłka nożna

W wieku 75 lat, w dniu swoich urodzin, zmarł znany serbski trener piłkarski Milorad Kosanović. W karierze prowadził wiele klubów, był także selekcjonerem reprezentacji Malty.

Dwóch mężczyzn, prawdopodobnie trener i piłkarz, idzie po boisku piłkarskim.
fot. PAP
Grzegorz Bronowicki i Milorad Kosanović.

  • Milorad Kosanović w 1992 roku rozpoczął karierę trenerską w Vojvodinie Nowy Sad
  • W Chinach, jako trener Dalian Shide, trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju
  • Krótko prowadził Crvenę Zvezdę w 1997 i 2007 roku
  • Podczas drugiego podejścia do Crvenej Zvezdy pracował z Grzegorzem Bronowickim
  • Karierę trenerską zakończył w 2023 roku w FK Mladost Lucani

Kosanović był piłkarzem grającym na pozycji obrońcy. Występował między innymi w barwach ekipy Vojvodina Nowy Sad. I właśnie jako szkoleniowiec tego zespołu rozpoczął karierę trenerską w 1992 roku.

 

W 1996 roku objął reprezentację Malty. Poprowadził tę kadrę w 15 meczach i nie wygrał ani jednego meczu, dwa remisując i aż 13 przegrywając.

 

Trzy lata później trafił do Chin, gdzie osiągnął największe sukcesy w karierze. Jako trener Dalian Shide między innymi trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

 

W 1997 i 2007 roku łącznie przez kilka miesięcy był trenerem serbskiego giganta Crveny Zvezdy. Przy drugim podejściu do klubu z Belgradu prowadził ówczesnego piłkarza reprezentacji Polski, Grzegorza Bronowickiego.

 

Karierę zakończył w 2023 roku w FK Mladost Lucani.

BS, Polsat Sport
