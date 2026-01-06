Nie żyje znany piłkarski trener. Prowadził reprezentanta Polski
W wieku 75 lat, w dniu swoich urodzin, zmarł znany serbski trener piłkarski Milorad Kosanović. W karierze prowadził wiele klubów, był także selekcjonerem reprezentacji Malty.
- Milorad Kosanović w 1992 roku rozpoczął karierę trenerską w Vojvodinie Nowy Sad
- W Chinach, jako trener Dalian Shide, trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju
- Krótko prowadził Crvenę Zvezdę w 1997 i 2007 roku
- Podczas drugiego podejścia do Crvenej Zvezdy pracował z Grzegorzem Bronowickim
- Karierę trenerską zakończył w 2023 roku w FK Mladost Lucani
Kosanović był piłkarzem grającym na pozycji obrońcy. Występował między innymi w barwach ekipy Vojvodina Nowy Sad. I właśnie jako szkoleniowiec tego zespołu rozpoczął karierę trenerską w 1992 roku.
W 1996 roku objął reprezentację Malty. Poprowadził tę kadrę w 15 meczach i nie wygrał ani jednego meczu, dwa remisując i aż 13 przegrywając.
Trzy lata później trafił do Chin, gdzie osiągnął największe sukcesy w karierze. Jako trener Dalian Shide między innymi trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.
W 1997 i 2007 roku łącznie przez kilka miesięcy był trenerem serbskiego giganta Crveny Zvezdy. Przy drugim podejściu do klubu z Belgradu prowadził ówczesnego piłkarza reprezentacji Polski, Grzegorza Bronowickiego.
Karierę zakończył w 2023 roku w FK Mladost Lucani.