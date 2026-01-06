Niespodziewany transfer Barcelony. Lewandowski i Szczęsny mają nowego kolegę
FC Barcelona kompletuje kadrę w zimowym okienku transferowym. Klub Roberta Lewandowskiego zagiął patrol na jednego ze swoich byłych zawodników. Dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił, że sprawa jest już przesądzona.
FC Barcelona notuje dobry sezon. Katalończycy są na pierwszym miejscu w tabeli hiszpańskiej La Ligi. Dodatkowo cały czas liczą się w walce o Ligę Mistrzów, a także w Pucharze Króla. Przed nimi również rywalizacja w Superpucharze Hiszpanii, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.
W związku z tak wielkim natężeniem spotkań, Blaugrana potrzebuje dodatkowych wzmocnień, żeby poszerzyć kadrę. Jej najnowszym nabytkiem będzie prawy obrońca reprezentacji Portugalii Joao Cancelo, o czym poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano:
- Ważne: Joao Cancelo do Barcelony, here we go! Wypożyczenie do końca sezonu - ogłosił specjalista od newsów transferowych.
Wiadomo, że Portugalczyk przeniesie się do aktualnego mistrza Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z saudyjskiego Al-Hilal. Obrońca trafił do Arabii półtora roku temu za 25 milionów euro z Manchesteru City. W barwach drużyny z Bliskiego Wschodu rozegrał dotąd 45 spotkań, w których strzelił 3 gole i miał 14 asyst.
Cancelo był już graczem Barcelony w sezonie 2023/2024. W drużynie spotka starych znajomych w postaci między innymi Roberta Lewandowskiego czy Lamine'a Yamala. Jeśli nie nastąpi nadzwyczajnego zwrotu akcji, to w przeciągu kilku dni powinniśmy spodziewać się oficjalnej informacji o transferze.