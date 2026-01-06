Niespodziewany transfer Barcelony. Lewandowski i Szczęsny mają nowego kolegę

FC Barcelona kompletuje kadrę w zimowym okienku transferowym. Klub Roberta Lewandowskiego zagiął patrol na jednego ze swoich byłych zawodników. Dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił, że sprawa jest już przesądzona.

Piłkarze FC Barcelony w turkusowych strojach z czarnymi wzorami biegają po boisku, niektórzy unoszą ręce w geście radości.
fot. PAP
FC Barcelona wzmacnia skład przed decydującą fazą sezonu

FC Barcelona notuje dobry sezon. Katalończycy są na pierwszym miejscu w tabeli hiszpańskiej La Ligi. Dodatkowo cały czas liczą się w walce o Ligę Mistrzów, a także w Pucharze Króla. Przed nimi również rywalizacja w Superpucharze Hiszpanii, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

 

W związku z tak wielkim natężeniem spotkań, Blaugrana potrzebuje dodatkowych wzmocnień, żeby poszerzyć kadrę. Jej najnowszym nabytkiem będzie prawy obrońca reprezentacji Portugalii Joao Cancelo, o czym poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano:

 

- Ważne: Joao Cancelo do Barcelony, here we go! Wypożyczenie do końca sezonu - ogłosił specjalista od newsów transferowych.

 

Wiadomo, że Portugalczyk przeniesie się do aktualnego mistrza Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z saudyjskiego Al-Hilal. Obrońca trafił do Arabii półtora roku temu za 25 milionów euro z Manchesteru City. W barwach drużyny z Bliskiego Wschodu rozegrał dotąd 45 spotkań, w których strzelił 3 gole i miał 14 asyst.

 

Cancelo był już graczem Barcelony w sezonie 2023/2024. W drużynie spotka starych znajomych w postaci między innymi Roberta Lewandowskiego czy Lamine’a Yamala. Jeśli nie nastąpi nadzwyczajnego zwrotu akcji, to w przeciągu kilku dni powinniśmy spodziewać się oficjalnej informacji o transferze.

JZ, Polsat Sport
