Nikola Grbić przyznał, co najbardziej ceni w siatkarzach. "Wszystko od tego zależy"

Serbski szkoleniowiec tuż po Nowym Roku podzielił się spostrzeżeniami na temat swojej pracy w tekście "Zasady, na których zbudowany jest sukces", napisanym ekskluzywnie dla portalu Sportal.rs. Grbić zaznaczył, że każdy ma własną miarę sukcesu: dla jednych będzie to gra w pierwszej lidze serbskiej, dla innych - gra w Rosji czy we Włoszech, a jeszcze dla kogoś innego medale na najważniejszych międzynarodowych imprezach.

Sam Nikola Grbić przyznał, że dla niego największą miarą sukcesu jest... spokój, wynikający z dobrze wykonanej pracy.

- Jeśli o mnie chodzi, to dla mnie sukcesem jest spokój po zakończeniu turnieju czy mistrzostw. Świadomość, że poświęciłem się maksymalnie i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by drużyna wygrała. Jeśli mam w sobie ten spokój, to on jest dla mnie sukcesem. Niestety, a może na szczęście, nie mam przywileju okazywania emocji, bo muszę pokazywać zawodnikom, że jestem skupiony, skoncentrowany, że nic mnie nie porusza czy nie wprawia w niepewność, że nie mam do niczego żadnych zastrzeżeń. Nie chcę okazywać irytacji, rozczarowania ani niczego innego podczas meczu. To jasne, że zdarzają mi się sytuacje, w których jestem skrajnie rozczarowany, skrajnie szczęśliwy albo niepewny, ale nie mogę tego pokazywać, bo jest to oznaka słabości, a moi siatkarze zawsze muszą widzieć we mnie kogoś, kto jest pewny siebie - napisał serbski szkoleniowiec.

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski zdradził również, co najbardziej ceni u swoich podopiecznych.

- U zawodników szczególnie cenię jedną rzecz: charakter. Doceniam profesjonalizm, uczciwość, robienie wszystkiego dobrze i umiejętność podporządkowania się, ale to wszystko zależy właśnie od charakteru, więc to charakter cenię najbardziej - skwitował Grbić.

Serb podkreślił także trzy rzeczy, dzięki którym można budować zwycięskie zespoły. Zdaniem szkoleniowca "Biało-Czerwonych", kluczowe są: gotowość do gry na 100 procent w każdym meczu, dawanie z siebie maksimum na treningach oraz umiejętność zaakceptowania roli, którą danemu zawodnikowi wyznacza trener.