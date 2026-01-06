Wszystko jasne! Chelsea ogłosiła nowego trenera

Były już trener Strasbourga podpisał z angielskim klubem 6-letni kontrakt. "Jestem niezwykle zaszczycony możliwością objęcia tego stanowiska. To klub o wyjątkowym duchu i bogatej historii zdobywania trofeów. Moim celem jest pielęgnowanie tej tożsamości oraz stworzenie zespołu, który będzie odzwierciedlał te wartości w każdym meczu" - przekazał, cytowany przez oficjalną stronę.

"To ogromne wyróżnienie, dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaufali mi i dali szansę podjęcia tego wyzwania. Dam z siebie wszystko, aby przynieść klubowi sukces, na jaki zasługuje. Głęboko wierzę w pracę zespołową, jedność i wzajemne wsparcie - te wartości będą sednem wszystkiego, co robimy i fundamentem naszego sukcesu" - dodał.

Rosenior prowadził w przeszłości m.in. Hull City. Ostatnio przez półtora roku pracował w Strasbourgu, który poprowadził po raz pierwszy od 19 lat do awansu do europejskich pucharów.

Na koniec nowy trener wystosował konkretny apel do kibiców.

"Chcę, aby nasi kibice byli dumni z tego, kim jesteśmy i co reprezentujemy w każdym meczu. To oni są duszą tego wielkiego, historycznego i potężnego klubu piłkarskiego. Nie mogę się doczekać, aby was wszystkich poznać i aby rozpocząć tę wspólną przygodę" - podsumował.

Klub podkreślił, że Rosenior to trener, który potrafi budować zespoły z klarownym stylem gry, jednocześnie stawiając zawodnikom najwyższe wymagania zarówno na boisku, jak i poza nim. "Witamy w Chelsea, Liamie!" - czytamy.

Po 20. kolejkach ligowych Chelsea zajmuje piąte miejsce w tabeli, mając 31 punktów. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje już w środę 7 stycznia w starciu z Fulham.