Organizatorzy Australian Open potwierdzają. Wielkie pieniądze na szali

Tenisistki i tenisiści w tegorocznej edycji Australian Open będą rywalizować o rekordową pulę nagród. Organizatorzy zapowiedzieli 16-procentowy wzrost. Do wygrania będzie w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł).

Zwycięzcy singla mężczyzn i kobiet w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym zgarną po 4,15 mln dolarów (10 mln zł), co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z ubiegłoroczną nagrodą.

Zawodnicy wyeliminowani w pierwszej rundzie otrzymają 150 tys. dolarów (362,4 tys. zł), a ci, którzy odpadli w pierwszej rundzie kwalifikacji - 40,5 tys. dolarów (97,8 tys. zł).

Dyrektor turnieju Craig Tiley powiedział, że odzwierciedla to zaangażowanie australijskiej federacji we wspieranie tenisistów i tenisistek na wszystkich poziomach, od wschodzących gwiazd po mistrzów wielkoszlemowych.

"Zwiększając pulę nagród o 55 proc. od 2023 roku i poprawiając korzyści dla zawodników, zapewniamy zrównoważony rozwój zawodowego tenisa wszystkim graczom. Wspierając zawodników na wszystkich poziomach, budujemy bogatszą pulę talentów i bardziej wciągające historie dla kibiców" - dodał, cytowany na oficjalnej stronie rozgrywek.

Turniej Australian Open w Melbourne rozpocznie się 18 stycznia. Tytułów w singlu bronią Amerykanka Madison Keys i Włoch Jannik Sinner.

PAP