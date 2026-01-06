Organizatorzy Australian Open potwierdzają. Wielkie pieniądze na szali
Tenisiści szykują się do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie. Australian Open rozpocznie się 12 stycznia. Teraz organizatorzy ogłosili ważną informację dotyczącą puli nagród za osiągnięcia w turnieju.
Tenisistki i tenisiści w tegorocznej edycji Australian Open będą rywalizować o rekordową pulę nagród. Organizatorzy zapowiedzieli 16-procentowy wzrost. Do wygrania będzie w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł).
Zwycięzcy singla mężczyzn i kobiet w pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym zgarną po 4,15 mln dolarów (10 mln zł), co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z ubiegłoroczną nagrodą.
Zawodnicy wyeliminowani w pierwszej rundzie otrzymają 150 tys. dolarów (362,4 tys. zł), a ci, którzy odpadli w pierwszej rundzie kwalifikacji - 40,5 tys. dolarów (97,8 tys. zł).
Dyrektor turnieju Craig Tiley powiedział, że odzwierciedla to zaangażowanie australijskiej federacji we wspieranie tenisistów i tenisistek na wszystkich poziomach, od wschodzących gwiazd po mistrzów wielkoszlemowych.
"Zwiększając pulę nagród o 55 proc. od 2023 roku i poprawiając korzyści dla zawodników, zapewniamy zrównoważony rozwój zawodowego tenisa wszystkim graczom. Wspierając zawodników na wszystkich poziomach, budujemy bogatszą pulę talentów i bardziej wciągające historie dla kibiców" - dodał, cytowany na oficjalnej stronie rozgrywek.
Turniej Australian Open w Melbourne rozpocznie się 18 stycznia. Tytułów w singlu bronią Amerykanka Madison Keys i Włoch Jannik Sinner.