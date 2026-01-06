Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Siatkówka

Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?

Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Bogdanka, obrońca tytułu, powalczy o czołowe lokaty w siatkarskiej ekstraklasie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

 

Siatkarze klubu z Lublina mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.

 

Z kim związani są zawodnicy Bogdanki?

Partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINKEWIN SASAKMARCIN KOMENDAPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS Chełm
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 