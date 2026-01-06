Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?
Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Bogdanka, obrońca tytułu, powalczy o czołowe lokaty w siatkarskiej ekstraklasie.
ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Siatkarze klubu z Lublina mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.
Z kim związani są zawodnicy Bogdanki?
Partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin:
Przejdź na Polsatsport.pl
Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS Chełm