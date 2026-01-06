Papszun dopiął swego? Kilkunastu piłkarzy na wylocie z Legii

Przede wszystkim Marek Papszun zamierza zredukować kadrę. Obecna liczy aż 34 zawodników, podczas gdy szkoleniowiec uważa, że będzie mu potrzebnych zaledwie 20–22. Wiemy już, że z zespołem pożegnali się Noah Weisshaupt oraz Marco Burch, który ma powrócić do Szwajcarii.

Ale to nie koniec roszad, zwłaszcza że wielu piłkarzom kończą się kontrakty. Do tego grona należą m.in. Kacper Tobiasz, Ermal Krasniqi, Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Pascal Mozie, Patryk Kun, Radovan Pankov czy Bartosz Kapustka. Rzekomo część z nich może odejść już zimą.

Dziennikarze uważają, że znikome szanse na pozostanie w drużynie mają Kun oraz Pankov. Mało tego, nowego pracodawcy będzie musiał zapewne szukać również Kapustka, który ma nie dostać propozycji przedłużenia umowy. Głównym powodem mają być częste kontuzje pomocnika.

Niewykluczone też, że niebawem z zespołu odejdzie Steve Kapuadi. Paweł Gołaszewski podał niedawno, że bacznie obserwują go dwa włoskie kluby: Torino oraz Genoa.

Legia rozegra pierwszy mecz kontrolny już 9 stycznia, kiedy zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 1 lutego drużynę Marka Papszuna czeka pierwsze spotkanie o punkty z Koroną Kielce.