PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Stambuł. Wynik meczu w Lidze Mistrzyń. Kto wygrał mecz?

Rozpoczęła się kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W tym sezonie na parkietach europejskich aren będziemy mogli oglądać trzy polskie zespoły: PGE Budowlani Łódź, ŁKS Commercecon Łódź oraz KS Developres Rzeszów.

W trzeciej kolejce LM zmierzą się PGE Budowlani Łódź oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Polska drużyna stanie przed niełatwym zadaniem pokonania lidera tabeli. Dotychczas drużyna z Turcji wygrała w obu spotkaniach, nie tracąc seta. Z kolei łodzianki zajmują ostatnie miejsce w grupie B, mając ujemny bilans 0-2.

Ostatni pojedynek między obiema drużynami miał miejsce w styczniu 2025 roku. Wtedy to Budowlani przegrali u siebie z Fenerbahce 1:3. Siatkarką tureckiej drużyny jest kapitan reprezentacji Polski Agnieszka Korneluk.

PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł. Wynik meczu w Lidze Mistrzyń. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł w Lidze Mistrzyń poznamy we wtorkowy wieczór. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

Polsat Sport