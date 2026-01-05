PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Indykpol AZS Olsztyn podejmie Barkom Każany Lwów w spotkaniu 16. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w białych strojach z zielonymi detalami świętuje na boisku, jeden z nich podaje rękę.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów?

Barkom ma za sobą niezbyt udany fragment rozgrywek. Lwowianie po raz ostatni ze zwycięstwa w PlusLidze cieszyli się pod koniec listopada, kiedy po tie-breaku pokonali ekipę z Chełma. Od tamtego czasu ponieśli sześć porażek z rzędu, ostatnią z Politechniką Częstochowa 1:3. 
 

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Wyjątkowy siatkarski klub „Pięćset plus” coraz większy!

 

Siatkarze z Olsztyna są rewelacją tego sezonu i przez pewien czas siedzieli nawet w fotelu lidera krajowych rozgrywek. Obecnie plasują się na czwartej lokacie, a co więcej - ostatnio awansowali do półfinału Tauron Pucharu Polski.

 

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 