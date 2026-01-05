Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów?

Barkom ma za sobą niezbyt udany fragment rozgrywek. Lwowianie po raz ostatni ze zwycięstwa w PlusLidze cieszyli się pod koniec listopada, kiedy po tie-breaku pokonali ekipę z Chełma. Od tamtego czasu ponieśli sześć porażek z rzędu, ostatnią z Politechniką Częstochowa 1:3.



Siatkarze z Olsztyna są rewelacją tego sezonu i przez pewien czas siedzieli nawet w fotelu lidera krajowych rozgrywek. Obecnie plasują się na czwartej lokacie, a co więcej - ostatnio awansowali do półfinału Tauron Pucharu Polski.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport