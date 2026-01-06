PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Barkom-Każany Lwów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Barkom po nieudanym okresie bez zwycięstwa w PlusLidze czeka na przełamanie. Zespół z Lwowa ostatni raz triumfował 28 listopada w spotkaniu z InPost ChKS Chełm (3:2). Od tamtego czasu lwiowianie nie byli w stanie nawiązać walki o pełną pulę i osunęli się na przedostatnie miejsce w tabeli.

Na drugim biegunie są siatkarze z Olsztyna. Indykpol jest rewelacją PlusLigi i dzielnie bije się o miejsca w czołówce. Siatkarze prowadzeni przez Daniela Plińskiego i Marcina Mierzejewskiego w pięciu ostatnich spotkaniach wygrali aż czterokrotnie. Ulegli tylko mistrzowi Polski Bogdance LUK Lublin. Dodatkowo awansowali też do półfinału Tauron Pucharu Polski.

O tym, kto wygrał mecz Olsztyn - Lwów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

JZ, Polsat Sport