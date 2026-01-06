Polska z ogromnymi szansami na wyjście z grupy! Prezentujemy scenariusze

Polska w swoim premierowym meczu pokonała Niemcy 3:0. Najpierw Hubert Hurkacz po półrocznej przerwie od gry rozprawił się z Alexandrem Zverevem, później Iga Świątek nie bez problemów wygrała z Evą Lys, a na koniec duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński okazał się lepszy od pary Laura Siegemund/Alexander Zverev.

Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwoni znajdują się obecnie w bardzo dobrej pozycji i są już o krok od awansu do ćwierćfinału United Cup. Przed nimi mecz z reprezentacją Holandii, która wcześniej poległa w starciu z kadrą Niemiec. Poniżej prezentujemy scenariusze dotyczące grupy Polski.

Jeżeli Polska wygra z Holandią, to Biało-Czerwoni zajmą pierwsze miejsce w grupie, natomiast za nimi plasować się będą Niemcy.

Jeżeli Polska przegra z Holandią 1:2, to Iga Świątek i spółka nadal będą zajmować pierwsze miejsce w grupie, a za nimi ponownie znajdą się Niemcy.

Jeżeli Polska przegra z Holandią 0:3, to o wszystkim zadecyduje bilans setów. W przypadku wygrania dwóch lub mniej setów, to Niemcy zwyciężą w grupie, natomiast jeżeli Polacy zatriumfują w trzech setach, to znajdą się na pierwszym miejscu.

Polska - Holandia. Gdzie oglądać mecz w United Cup?

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor 00:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go



Iga Świątek – Suzan Lamens 02:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go



Polska - Holandia (mikst) 04:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

