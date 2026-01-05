Puchar Challenge: Politechnika Częstochowa - OK i-Vent Maribor. Transmisja TV i stream online

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa podejmie OK i-Vent Maribor w rewanżowym starciu drugiej rundy Pucharu Challenge. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - OK i-Vent Maribor w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - OK i-Vent Maribor?

Drużyna spod Jasnej Góry niezbyt dobrze spisuje się w rozgrywkach PlusLigi - na półmetku zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszym meczu 1/16 finału Challenge Cup spisała się jednak całkiem nieźle, pokonała bowiem na wyjeździe słoweński Maribor 3:1. Siatkarze popularnego "Norwida" Częstochowa zrobią wszystko, by przed własną publicznością przypieczętować awans do kolejnej rundy. 

 

Trzeba jednak studzić nastroje. Siatkarze ze Słowenii to solidny zespół, co potwierdzają w rodzimej najwyższej klasie rozgrywkowej. Maribor zajmuje w niej wysokie drugie miejsce, ustępując jedynie ACH Volley Lublana.
 

Łącznie w europejskich pucharach gra sześć męskich drużyn z PlusLigi. W obecnej edycji LM występują aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. JSW Jastrzębski Węgiel gra w Pucharze CEV, a Norwid w Pucharze Challenge.

 

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - OK i-Vent Maribor w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

