Romano ogłosił ws. Lewandowskiego. Nie ma już odwrotu

- Czy chcą Lewandowskiego w Arabii Saudyjskiej? - zapytał retorycznie w specjalnie opublikowanym materiale wideo. - Tak - odpowiedział po chwili. Na tym jednak nie poprzestał.

- Nie chcą go od dziś ani od wczoraj. Zabiegają o niego już od dwóch, trzech lat. Dzwonią do Piniego Zahaviego (menedżera Polaka - red.) i pytają o jego sytuację. Odpowiedź jest jednak zawsze taka sama: Robert jest skoncentrowany na grze dla FC Barcelony i chce wygrać wszystkie możliwe tytuły - tłumaczył.

Romano przyznał, że nie jest zaskoczony dużym zainteresowaniem reprezentantem Polski na Bliskim Wschodzie.

- Zainteresowanie jest, ale to nic nowego. Utrzyma się również za kilka miesięcy, gdy będzie wolnym zawodnikiem. W tym momencie Lewandowski jest jednak ważnym piłkarzem FC Barcelony. W ostatnich godzinach pojawiło się zbyt wiele medialnych spekulacji. Pozwólcie Lewandowskiemu spokojnie wykonywać swoją pracę - podsumował.

Trudno zatem przewidzieć, gdzie 37-letni napastnik będzie występował w przyszłym sezonie. Kluczowe okażą się najbliższe miesiące. W obecnych rozgrywkach ligowych Lewandowski wystąpił w 14 meczach, w których zdobył dziewięć bramek.