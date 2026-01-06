Romano ogłosił ws. Lewandowskiego. Nie ma już odwrotu

Hubert PawlikRobert Lewandowski

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Sporo pojawiło się ostatnio plotek dotyczących jego przyszłości. Fabrizio Romano wyjaśnił, jak obecnie wygląda sytuacja.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony
fot. PAP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
  • Saudyjczycy chcą Roberta Lewandowskiego już od 2-3 lat
  • Przedstawiciele Arabii Saudyjskiej regularnie kontaktują się z menedżerem Lewandowskiego
  • Fabrizio Romano nie dziwi się zainteresowaniu Polakiem z Bliskiego Wschodu
  • Media spekulują na temat przyszłości Polaka
  • Najbliższe miesiące zdecydują o przyszłości 37-letniego napastnika

- Czy chcą Lewandowskiego w Arabii Saudyjskiej? - zapytał retorycznie w specjalnie opublikowanym materiale wideo. - Tak - odpowiedział po chwili. Na tym jednak nie poprzestał. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Prowadził Polaka w Bundeslidze, teraz pracuje w McDonaldzie. Nie do wiary

 

- Nie chcą go od dziś ani od wczoraj. Zabiegają o niego już od dwóch, trzech lat. Dzwonią do Piniego Zahaviego (menedżera Polaka - red.) i pytają o jego sytuację. Odpowiedź jest jednak zawsze taka sama: Robert jest skoncentrowany na grze dla FC Barcelony i chce wygrać wszystkie możliwe tytuły - tłumaczył.

 

Romano przyznał, że nie jest zaskoczony dużym zainteresowaniem reprezentantem Polski na Bliskim Wschodzie.

 

- Zainteresowanie jest, ale to nic nowego. Utrzyma się również za kilka miesięcy, gdy będzie wolnym zawodnikiem. W tym momencie Lewandowski jest jednak ważnym piłkarzem FC Barcelony. W ostatnich godzinach pojawiło się zbyt wiele medialnych spekulacji. Pozwólcie Lewandowskiemu spokojnie wykonywać swoją pracę - podsumował.

 

Trudno zatem przewidzieć, gdzie 37-letni napastnik będzie występował w przyszłym sezonie. Kluczowe okażą się najbliższe miesiące. W obecnych rozgrywkach ligowych Lewandowski wystąpił w 14 meczach, w których zdobył dziewięć bramek.

Przejdź na Polsatsport.pl
ARABIA SAUDYJSKAFC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKITRANSFER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Przemysław Pawlak: Nikt z nas nawet nie śnił, że Robert Lewandowski zajdzie tak daleko
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 