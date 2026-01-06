Sensacyjne wieści tuż przed Australian Open. Djoković rezygnuje

Tenisiści wraz z rozpoczęciem 2026 roku wkroczyli w kolejny sezon rywalizacji sportowej. Pierwszym przystankiem touru jest Australia. Na kortach tego kraju trwają turnieje WTA i ATP, mające na celu przygotować zawodników do wielkoszlemowego Australian Open.

Jednym z wielkich nazwisk, który znajduje się na liście zgłoszonych do pierwszego Wielkiego Szlema w tym sezonie, jest Novak Djoković. Serb w ubiegłym roku stracił sporo czasu lecząc kontuzje, które wyhamowały jego poziom sportowy.

38-latek planował rozpocząć sezon występem podczas ATP 250 w Adelajdzie. Niestety, po raz kolejny dały o sobie znać problemy zdrowotne zawodnika. Djoković wystosował oficjalne oświadczenie, w który poinformował o wycofaniu się z turnieju:

- Do wszystkich moich fanów w Adelajdzie, niestety nie jestem jeszcze w pełni fizycznie gotowy, aby wystąpić w turnieju Adelaide International w przyszłym tygodniu. Jest to dla mnie osobiście bardzo rozczarowujące, ponieważ mam wspaniałe wspomnienia ze zwycięstwa w tym turnieju dwa lata temu - przekazał Serb.

- Bardzo cieszyłem się na powrót, bo naprawdę czułem się tam jak w domu. Teraz koncentruję się na przygotowaniach do Australian Open i z niecierpliwością czekam na przyjazd do Melbourne oraz na spotkanie ze wszystkimi fanami tenisa w Australii - zakończył czwarty tenisista rankingu ATP.

Oznacza to, że Djokovicia powinniśmy zobaczyć podczas Australian Open. Turniej rusza 12 stycznia.

JZ, Polsat Sport