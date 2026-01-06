Siatkarze Asseco Resovii zadowoleni. To było kluczowe

Dla Rzeszowian to pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji rozgrywek, bo na inaugurację przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W następnej kolejce zagrają u siebie z Sportingiem Lizbona.

- Wychodziło nam dużo dobrych, fajnych rzeczy. To jest jeden z takich bardzo ważnych meczów przybliżających nas do awansu z grupy. Też było to fajne przygotowania do Final Four Pucharu Polski. Oczywiście przeciwnik próbował i walczył do końca, ale jak pokazujesz twardą grę przez cały mecz, to ciężko było im wybić nas z rytmu – mówił Cebulj.

Rozgrywający Marcin Janusz stwierdził z kolei, że nie było aż tak zaskakująco łatwo. – Chociaż takie spotkania, które kontrolowaliśmy z tak dużą przewagą nie zdarzały się, a jeśli już, to bardzo rzadko w tym sezonie. I to jest bardzo cenne jeśli nie musimy tracić za bardzo sił, oczywiście szanując każdego przeciwnika – mówił Janusz.

Przyznał, że z takim podejściem jego zespół powinien podchodzić do każdego meczu, a szczególnie do tych, w których Asseco Resovia jest faworytem.

– Jeśli mamy szansę wygrywać sety do czternastu czy piętnastu, to tak róbmy. Nie doprowadzajmy do niebezpiecznych końcówek, bo później jest nerwowo i wiemy, jak to się kończy. Kilka dni temu graliśmy słabo, wcześniej bardzo dobry mecz w Zawierciu, teraz też dobrze. Cały czas to powtarzamy, ale liczymy, żeby w końcu ustabilizować formę, a teraz przed nami finałowy turniej i Puchar Polski – mówił Janusz.

Siatkarze Asseco Resovii w konfrontacji z wicemistrzem Niemiec zdecydowanie dominowali w każdym elemencie, a najbardziej w ataku. Praktycznie nie mylił się wybrany MVP Karol Butryn, który skończył 16 na 19 akcji.

- Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie i to było kluczowe. Pokazaliśmy od razu, że jesteśmy lepszą drużyną i nie pozwolimy rywalom wywieźć punktów – przyznał Butryn.