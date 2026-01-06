Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu w Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz?
Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie to starcie w ramach drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał mecz Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie? Jaki był wynik meczu Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie?
Rozpoczęła się kolejna edycja siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie na parkietach europejskich aren będziemy mogli oglądać cztery polskie zespoły: Asseco Resovię Rzeszów, Aluron CMC Wartę Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Bogdankę LUK Lublin.
W drugiej kolejce LM Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z portugalskim Sportingiem CP. Na inaugurację europejskich zmagań podopieczni Michała Winiarskiego wygrali 3:1 z Asseco Resovią Rzeszów i zajmują drugie miejsce w tabeli grupy D. Natomiast Sporting musiał uznać wyższość SVG Luneburga. Portugalski zespół przegrał 1:3 i okupuje ostatnie miejsce w tabeli
Dla obu drużyn będzie to pierwsza okazja do bezpośredniej rywalizacji. Według ekspertów faworytem jest polski zespół, który niedawno został trzecią drużyną Klubowych Mistrzostw Świata. Drużyna z Zawiercia jest również finalistą ostatniej edycji Ligi Mistrzów.
Wynik meczu Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie w Lidze Mistrzów poznamy we wtorkowy wieczór. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.