Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Maribor. Wynik meczu w Pucharze Challenge. Kto wygrał?

Przed nami rewanżowe spotkanie 1/16 finału siatkarskiego Pucharu Challenge, w którym Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zmierzy się z OK i-Vent Maribor. Drużyna prowadzona przez Ljubomira Travicę zwyciężyła w pierwszym spotkaniu 3:1 i na własnym parkiecie będzie chciała przypieczętować awans do następnej rundy.

Częstochowski klub po koszmarnej końcówce poprzedniego roku zdaje się wychodzić na prostą. Po zwycięstwie w pierwszym meczu nad Mariborem nadeszły dwa zwycięstwa w PlusLidze z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz Barkomem-Każany Lwów. W międzyczasie doszły też dwie porażki z Asseco Resovią Rzeszów i Treflem Gdańsk. Mimo tego Steam Hemarpol przesunął się z ostatniej na 12. pozycję w tabeli PlusLigi i wydaje się odbudowywać swoją sytuację.

W przypadku zwycięstwa z Mariborem drużyna Ljubomira Travicy awansuje do 1/8 finału. W nim zmierzy się ze zwycięzcą pary Fino Kaposvar - Conqueridor Valencia.

JZ, Polsat Sport