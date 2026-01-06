Strzelali samobójcze gole, by mieć łatwiej w play-offach. Skandal podczas ważnego turnieju

Zdarzenie miało miejsce w niedzielnym (4 stycznia) spotkaniu ostatniej kolejki fazy grupowej pomiędzy CL98 Kalmar a Malmhaug IBF. Ze względu na wyniki pozostałych meczów, żadnej z drużyn nie zależało w tym starciu na zwycięstwie, gdyż w razie wygranej trafiałyby one na trudniejszego przeciwnika w fazie play-off.

Mało kto spodziewał się jednak, że rywalizacja rozstrzygnie się w tak kuriozalny sposób. Najpierw samobójczego gola strzelili zawodnicy CL98, a chwilę później to unihokeista Malmhaug przejął piłkę i - pędząc ze środka boiska w kierunku własnej bramki - pokonał własnego golkipera.

- Nie popieramy tego, co wydarzyło się w niedzielę. Takie zachowanie jest niezgodne z podstawowymi wartościami Gothia Cup, czyli rywalizacją w duchu fair play. Po tym meczu było tyle doniesień, że działacze Zachodnioszwedzkiego Związku Unihokeja błyskawicznie podjęli działania, zawieszając do czasu wyjaśnienia sprawy obu zawodników, którzy strzelili samobójcze gole. Całą dokumentację przekażemy również do krajowej Federacji, która podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Aftonbladet" Martin Laanemets, dyrektor turnieju Gothia Cup.

Na razie do mediów wyciekły zeznania zawodnika CL98 Kalmar, który zarzekał się, że jego samobój był wynikiem nieszczęśliwej interwencji, a nie celowym działaniem.