Siatkarki Sokoła wygrały w tym sezonie ligowym tylko trzy spotkania, z czego dwa w ostatnich pięciu meczach. To jak na razie daje im 11. miejsce w tabeli.

Ich wtorkowe rywalki wygrały za to dwa ostatnie starcia - z Moya Radomką Radom (3:1) oraz PGE Stalą Mielec (3:0). Policzanki wygrały pięć z jedenastu meczów i zajmują siódme miejsce w tabeli Tauron Ligi.

Ich ostatnie spotkanie odbyło się w październiku 2025 roku. Lotto Chemik wygrał 3:2.

Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police we wtorek 6 stycznia od 16:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport