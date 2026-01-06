Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo
Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police to mecz 12. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl.
Siatkarki Sokoła wygrały w tym sezonie ligowym tylko trzy spotkania, z czego dwa w ostatnich pięciu meczach. To jak na razie daje im 11. miejsce w tabeli.
Ich wtorkowe rywalki wygrały za to dwa ostatnie starcia - z Moya Radomką Radom (3:1) oraz PGE Stalą Mielec (3:0). Policzanki wygrały pięć z jedenastu meczów i zajmują siódme miejsce w tabeli Tauron Ligi.
Ich ostatnie spotkanie odbyło się w październiku 2025 roku. Lotto Chemik wygrał 3:2.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police we wtorek 6 stycznia od 16:30