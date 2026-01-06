TCS w Bischofshofen. Relacja na żywo

Jedynym Polakiem, który awansował do drugiej serii w każdym z trzech poprzednich konkursów TCS był Tomasiak, który w Oberstdorfie zajął 14. miejsce, natomiast w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku był ósmy. W klasyfikacji cyklu plasuje się na 10. pozycji i traci ponad 100 punktów do Prevca.

Ciekawie zapowiadają się też „bratobójcze” pojedynki Stocha z Kubackim i Kota z Wąskiem. W drugiej serii wystąpi co najmniej dwóch Polaków, choć może nawet pięciu, jeśli awansują jako „szczęśliwi przegrani”.

Prevc wygrał konkursy w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a w Innsbrucku zajął drugie miejsce za Japończykiem Renem Nikaido. Po trzech zawodach w klasyfikacji TCS ma 41,4 pkt przewagi nad drugim Austriakiem Janem Hoerlem.

Może powtórzyć wyczyn swojego starszego brata Petera, który 10 lat temu zdobył Złotego Orła, a także zostać trzecim Słoweńcem, który tego dokona. W sezonie 1996/97 w TCS triumfował Primoż Peterka. Prevc prowadzi też w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i był na podium w każdym z ostatnich 11 konkursów.

Skocznia w Bischofshofen nosi imię Paula Ausserleitnera, który w 1952 roku doznał tu śmiertelnych obrażeń. Został przewieziony do szpitala, gdzie cztery dni później zmarł w wyniku powikłań po upadku.

Paul-Ausserleitner-Schanze jest największa ze wszystkich obiektów w TCS. Punkt K wynosi 125 m, a rozmiar - 142 m. Rekordzistą skoczni jest Kubacki, który w sezonie 2018/19 skoczył tu 145 m, a rok później uzyskał taką samą odległość.

Konkursy TCS w Bischofshofen są rozgrywane od 1953 roku, a Puchar Świata odbywa się tu od sezonu 1979/80. W pierwszych zawodach tej rangi 6 stycznia 1980 roku Piotr Fijas zajął trzecie miejsce. Wygrał Niemiec Martin Weber.

Trzykrotnie w Bischofshofen triumfowali Fin Janne Ahonen, Niemiec Jens Weissflog oraz Stoch, który w latach 2017, 2018 i 2021 zdobył Złotego Orła. W 2001 roku zwyciężył tu Adam Małysz, gdy jako pierwszy w historii Polak triumfował w TCS. Natomiast w 2020 roku na skoczni im. Paula Ausserleitnera wygrał Kubacki, który też sięgnął po zwycięstwo w niemiecko-austriackim cyklu.

Wtorkowy konkurs rozpocznie się o godz. 16.30.

