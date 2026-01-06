To już koniec! Ważna decyzja wielkiej nadziei polskiego tenisa

Młody zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że jego drogi z trenerami Konradem Kolbuszem oraz Arturem Płonką ostatecznie się rozeszły. Decyzja ta została podjęta wspólnie, przez obie strony. Jak zaznaczył sam tenisista, po latach owocnej współpracy nadszedł moment, w którym zmiana otoczenia i metod treningowych jest niezbędna dla dalszego rozwoju jego kariery.

Wspólna praca przyniosła Polakowi wiele sukcesów. To właśnie pod opieką tego duetu szkoleniowego Ważny wypłynął "na szerokie wody" światowego tenisa i zdobył dwa wielkoszlemowe tytuły w juniorskim deblu (Wimbledon i Roland Garros). Dzięki ich wskazówkom "wdrapał się" również w okolice czołowej dziesiątki rankingu ITF Juniors (osiągnął 11. lokatę) i postawił pierwsze kroki w seniorskiej klasyfikacji ATP.

W swoim pożegnalnym wpisie zawodnik nie szczędził ciepłych słów pod adresem byłych szkoleniowców:

- Zawsze miałem szczęście do ludzi. Dzięki ciężkiej pracy mojego Teamu mogę robić to, co kocham. Przez wiele lat miałem zaszczyt współpracować z Konradem Kolbuszem i Arturem Płonką. Pod ich okiem wiele się nauczyłem. Znacznie lepiej zrozumiałem też cały ten sport i swój własny organizm. Tym trudniej było nam wszystkim podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Wspólnie stwierdziliśmy, że taka decyzja będzie najlepsza dla mojego rozwoju i dalszej kariery. Panowie, dziękuję Wam za wszystko, za to, że zawsze mogłem na Was liczyć. Przeżyliśmy razem wspaniałe chwile. Mam nadzieję, że byłem dobrym "uczniem" - napisał Ważny.