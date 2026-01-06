Złe wieści w sprawie Mbappe. Real Madryt ogłasza

Mbappe w grudniu doznał urazu kolana. Reprezentant Francji nie zagrał przez to w wygranym 5:1 meczu z Realem Betis w ramach 18. kolejki La Ligi. Francuz walczył z czasem, żeby zdążyć na pierwszy mecz Superpucharu Hiszpanii z Atletico (8 stycznia). Teraz już wiemy, że napastnik Realu Madryt opuści te rozgrywki.

27-latka zabrakło w kadrze "Królewskich" na turniej w Arabii Saudyjskiej. Francuz podjął się leczenia zachowawczego i z tego względu został w Hiszpanii. Nie wyznaczono konkretnej daty powrotu, gdyż Real chce uniknąć zbędnego pośpiechu i dać Francuzowi czas na spokojne dojście do zdrowia.

Pod nieobecność Mbappe pierwszym napastnikiem w taktyce Xabiego Alonso powinien być Gonzalo Garcia. 21-latek w ostatniej kolejce z Betisem popisał się hat-trickiem i został bohaterem meczu.

Superpuchar Hiszpanii rusza 7 stycznia. W pierwszym półfinałowym starciu zmierzą się FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego oraz Athletic Bilbao.

JZ, Polsat Sport